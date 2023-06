Abel foi expulso na derrota do Palmeiras no terreno do Fortaleza (1-0), na segunda mão dos oitavos de final da Taça do Brasil. No final do encontro, o português comentou o episódio com alguma ironia.



«Se forem contar todas [as expulsões] que já tive, desde que cheguei ao Brasil, claro que é mais uma. Como disse, levei o primeiro amarelo por reclamar de uma falta em que o árbitro não mostra cartão. Disse ao bandeirinha que não havia problema desde que o critério fosse igual para as duas equipas. No lance seguinte, num dividida de ombro do Rony, o árbitro entendeu que era falta para amarelo. Depois reclamei de uma falta do Veiga... Quem me expulsou foi o quarto árbitro. Não sei o que dizer. O importante é que o Palmeiras continua dentro dos seus objetivos», começou por dizer, citado pelo Globo Esporte.



«Disse na última conferência de imprensa que o treinador do Palmeiras ia levar mais cartões para descansar. Há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família, controlar e comandar o jogo sentado a beber a minha água com gás, tranquilo, de perna cruzada. Vou colocar o auricular no ouvido e desfrutar da minha equipa. Se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, passo a orientar a equipa a partir de casa», acrescentou ainda.



Apesar da derrota, o Verdão qualificou-se para os quartos de final da Taça do Brasil, uma vez que tinha vencido o primeiro jogo por 3-1.