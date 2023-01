Os adeptos do Flamengo insultaram Pelé antes da partida contra o Audax do campeonato carioca, informa a imprensa brasileira.



Tudo aconteceu durante o minuto de silêncio em memória do Rei. A «torcida» do Mengão decidiu entoar um cântico em que Zico, mais ídolo da Gávea, é exultado e Pelé chamado de 'maconheiro'. Nesse cântico nem Maradona escapa - lembra os problemas de D10S com as drogas.



«Zico! Zico! Zico! O Pelé é maconheiro e o Maradona cheirador», gritou o Maracanã.



A música já é cantada pelos adeptos do Flamengo há vários anos conforme mostra o vídeo que se segue.