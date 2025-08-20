Adeptos do Santos apertam Neymar: «Se tu choras, imagina esses caras»
Goleada sofrida frente ao Vasco da Gama no domingo, por 6-0, continua a dar que falar no Brasil
Goleada sofrida frente ao Vasco da Gama no domingo, por 6-0, continua a dar que falar no Brasil
Os adeptos do Santos ainda não esqueceram a goleada sofrida ante o Vasco da Gama no domingo, por 6-0, e dezenas deles decidiram ir até ao centro de treinos do clube para confrontar o plantel, mas sobretudo a estrela da equipa, Neymar.
«Vocês estão a brincar com a nossa cara e o que está a acontecer, hoje aqui, é pouco», afirmou um membro da claque do clube paulista.
No final do jogo do Santos com o Vasco da Gama, Neymar foi apanhado pelas câmaras televisivas a chorar compulsivamente ainda em pleno relvado e os adeptos não gostaram da atitude do internacional brasileiro e capitão do «Peixe».
«Tu és um dos melhores jogadores do mundo e a estrela da equipa! Se tu choras, imagina esses caras!», disse a apontar para os outros jogadores.
O adeptos recordou ainda o episódio em que Neymar foi até à bancada discutir com um adepto do clube após o desaire frente ao Internacional, por 2-1, há cerca de mês e meio. «Se discutes com um adepto, dás margem a que qualquer outro jogador faça o mesmo», acrescentou o elemento da claque do Santos.
O Santos encontra-se no 15.º lugar do campeonato brasileiro, apenas dois pontos acima da zona de despromoção, sendo que foi eliminado de forma precoce da Taça do Brasil ante o CRB do segundo escalão do futebol brasileiro.