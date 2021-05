Adriano «Imperador», ex-avançado brasileiro que se formou no Flamengo e brilhou, sobretudo, no Inter Milão, recebeu nesta segunda-feira um convite para deixar a sua pegada no passeio da fama do Maracanã, notícia que o deixou visivelmente emocionado.

O antigo jogador, que marcou 29 golos em 50 internacionalizações, vai ter assim o seu nome ao lado dos maiores da história do futebol brasileiro, mas não só.

No total, Adriano será o 129.º a deixar a pegada no passeio da fama, sendo o 104.º futebolista.

No espaço, há a pegada de glórias como Pelé, Garrincha, Zagallo, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Zico, ou Roberto Dinamite, mas tem também um português entre eles: Eusébio.

O ‘Pantera negra’ é um dos futebolistas estrangeiros representados, tal como Beckenbauer, Petkovic, Ghiggia e Messi.

Foi o próprio Adriano a partilhar as imagens do momento em que recebeu a notícia, quando estava acompanhado da mãe.