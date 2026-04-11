O selecionador brasileiro, Carlo Ancelotti, tem deixado Neymar de fora das convocatórias da canarinha, mas assumiu que o avançado do Santos está «no caminho certo» para ser um dos 26 eleitos para o Mundial 2026.

«Ele é capaz de voltar a estar a 100 por cento. Já disse isso várias vezes e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho [em dezembro], o Neymar teve uma ótima recuperação, está a marcar golos. Ele precisa de continuar nesta direção e melhorar a sua condição física. Ele está no caminho certo», disse Ancelotti, numa entrevista ao L’Equipe.

O selecionador brasileiro considera que a melhor posição para Neymar é «como está a jogar atualmente», atrás do avançado. Além disso, o italiano não fica incomodado com as constantes perguntas sobre o jogador.

«Não me incomoda. O Neymar fez e continua a fazer história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode ajudar-nos a ganhar o próximo Mundial. Está a ser avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar o próximo Mundial», concluiu.

Neymar, de 34 anos, leva seis jogos ao serviço do Santos em 2026, com três golos marcados e outras tantas assistências.