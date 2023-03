O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) admitiu que Carlo Ancelotti é o preferido para suceder a Tite, selecionador que deixou o Escrete após o Mundial 2022.



«O Ancelotti é unanimemente respeitado entre os jogadores. Não é apenas respeitado pelo Fenómeno ou pelo Vinícius, mas por todos que jogaram às suas ordens. Admiro-o muito pela honestidade, pela forma como trabalha e pela consistência do seu trabalho. Dispensa apresentações. É um treinador top com várias conquistas e esperamos que possa ter ainda mais», referiu Ednaldo Rodrigues, em entrevista à Reuters.



No entanto, o italiano está contratualmente ligado ao Real Madrid até 2024, o que pode impedir a concretização do desejo do dirigente brasileiro.



«Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas também dos adeptos. Em todos os sitios onde vou do Brasil, em todos os estádios, perguntam-me primeiro pelo nome de Ancelotti. Todos falam dele de forma carinhosa pelo reconhecimento do trabalho exemplar que tem feito. Vamos ter fé em Deus, esperar pelo momento oportuno e ver se conseguimos na procura do novo treinador do Brasil», completou.



De acordo com a imprensa brasileira, Ednaldo Rodrigues pretende apresentar o sucessor de Tite em maio, um mês antes dos próximos jogos da seleção canarinha.



No primeiro jogo depois do Mundial 2022, o Brasil, orientado pelo interino Ramon Menezes, perdeu num jogo de preparação frente a Marrocos.