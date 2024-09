Anderson, antigo médio do FC Porto e do Manchester United, foi condenado a cumprir pena de prisão no Brasil por falta de pagamento de uma pensão de alimentos a dois filhos.

De acordo com o jornal brasileiro GZH, citado também pelo Globo Esporte, Anderson foi informado por um tribunal de família de Porto Alegre que enfrenta pena de prisão, a menos que pague os cerca de 50 mil euros que deve.

O ex-futebolista, que se retirou em 2019, aos 31 anos, terá de cumprir 30 dias de prisão, em «regime fechado», mas se não houver espaço na prisão, poderá ser-lhe concedida a opção de um regime «semi-aberto». Isto permitir-lhe-ia trabalhar ou estudar durante o dia e regressar à prisão à noite, segundo o jornal.

Anderson esteve no centro de outra polémica há três anos, depois de ter sido acusado de lavar mais de quatro milhões de euros através de criptomoedas. Anderson foi nvestigado pela justiça por ter lesado o Estado nesse esquema.