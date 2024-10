O avançado André, que passou pelo Sporting em 2016/17, terminou a carreira, aos 34 anos. O último jogo do antigo internacional brasileiro foi no mês passado, ao serviço do Cabofriense, clube da sua cidade natal e do qual é proprietário. Apesar de ter planeado reformar-se aos 30 anos, continuou a jogar por incentivo do pai, mas agora pretende iniciar o percurso como gestor.

Conhecido como André Balada, foi apanhado várias vezes na noite na companhia de alguns craques. Quanto à carreira, além do Sporting, onde somou 15 jogos (três golos e duas assistências), também passou por Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, Gré,mio, Dínamo Kiev, Bordéus, entre outros.

«O André Balada é um personagem. É o personagem que criaram, é óbvio que eu gosto de sair, gosto de dar as minhas voltas, mas não tanto como as pessoas pensam. Não sou alcoólico, isso é o principal, porque as pessoas olham e falam. Agora posso fazer algumas coisas que antes, jogando, eu não podia. Já ficam avisados, se me encontrarem na rua, eu posso, agora não tenho clube»,disse o antigo jogador brasileiro, em entrevista ao Globoesporte.

«Agora também achar que eu vou ficar oito meses, um ano dentro de casa, trancado, é complicado. Acho que ninguém vive assim. Então, atrapalhou sim, mas, de certo modo, eu, o André, não me incomodou não, porque quem me conhece, eu acho que sabe, quem conhece o André, que não é esse personagem André Balada, sabe quem eu sou. Isso foi primordial para mim. Aquela foto... foi a partir daí que desandou tudo nessa questão. Mas não me arrependo. Arrependeria se não tivesse feito as coisas que eu tinha vontade de fazer» acrescentou, recordando uma fotografia tornada pública em que surge a dormir numa discoteca.

André recordou a passagem pelo Santos, onde foi colega no ataque de Neymar e Paulo Henrique Ganso.

«Acho que jogar com o Neymar e com o Ganso é meio caminho andado. É só não fazer asneiras. (...) É só não atrapalhar muito. Deixa-os fazer tudo, não atrapalhes muito. Mas foi bom. Entendíamo-nos muito. E quando eu via que estava a atrapalhar muito, eles mandavam sair. Eu não era burro, posicionava-me lá e esperava o ressalto», recordou.

Já no Atlético Mineiro, André teve a oportunidade de jogar com Ronaldinho Gaúcho. O ex-Sporting assume que Ronaldinho era um génio, mas ficava atrás de Neymar na organização das festas.

«Acho que o Ronaldinho foi o melhor que eu já vi, assim, de talento mesmo, de genialidade. Foi o maior e o melhor, acho que ele tinha tudo para atingir o nível máximo do futebol, nível Pelé, se continuasse numa sequência maior. Mas dava um friozinho na barriga, o que eu faço agora quando ele está com a bola? Mas esses tipos são tão génios que te deixam à vontade. Ele, Neymar, o Ronaldinho, principalmente, ele dava dicas de como se posicionar, que a bola ia chegar. Era só seguir. Esses tipos... era só seguir o que eles falam que dá tudo certo, não tem erro», contou.

«Ele é bom de festa, mas o Neymar é melhor. Isso daí não tem comparação, Neymar é no luxo. Eu prefiro o Neymar, as do Ronaldinho eram boas, mas eu não ia muito não. Era mais o Jô que ia, a preferência de atacante era o jogo. Não tinha como, festa na casa dele era ficar três dias, não dava. Muita coisa, muito intenso. Com o Neymar, acho que a alegria dele é o charme da festa. Não dá para revelar muita coisa não, acho que só quem vai sabe. Por isso é que não tem telefone, morre lá. Acho que o carisma dele é o essencial para a festa dele acontecer», concluiu.