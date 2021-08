O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, apurou-se para as meias-finais da Taça Sul-Americana, após um jogo ‘de loucos’ contra o Liga de Quito (4-2).

O clube equatoriano trazia um golo de vantagem do primeiro jogo e adiantou-se cedo no marcador da segunda partida, por intermédio de Luis Amarilla. A equipa de António Oliveira respondeu com dois golos do médio Christian, mas Jhojan Julio restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo.

Um novo ‘bis’, desta vez por Guilherme Bissoli, pôs o Athletico Paranaense nas meias-finais da Taça Sul-Americana, que disputará frente ao Peñarol. Red Bull Bragantino e o Libertad, do Paraguai, disputarão a outra vaga para a final.