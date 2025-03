Vinicius Júnior foi destaque na receção do Brasil à Colômbia, jogo referente à 13.ª jornada da qualificação para o Mundial de 2026, depois de marcar o golo decisivo que deu a vitória à equipa Canarinha já nos instantes finais da partida, aos 90+9m.

No entanto, ao minuto 90+12, o selecionador Junior Dorrival anunciou a substituição de Vini Jr., para a entrada de Leo Ortiz, e este esteve perto de borrar a pintura.

Não foi uma saída pacifica, ainda que o avançado do Real Madrid quisesse… Vinicius Júnior fez por demorar a sair do relvado, percorrendo o campo de um lado ao outro, para sair na linha lateral oposta.

Ao aperceber-se disso, o árbitro da partida irritou-se com o jogador brasileiro e repreendeu-o, indicando-lhe que saísse rapidamente.

Os colegas de equipa, Raphinha (Barcelona) e Matheus Cunha (Wolves) irritados com o camisola 7, chegaram mesmo a expulsá-lo do campo com empurrões.

Após a saída polémica, Vini Jr. safou-se de levar o cartão amarelo que o atirava para fora do próximo jogo diante da Argentina (26 de março).