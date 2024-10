O futebol brasileiro e mundial está de luto, depois do assassinato de um jovem avançado brasileiro.

Ricardinho, de apenas 22 anos, estava emprestado ao Rio Branco, proveniente do Remo. Esta segunda-feira à noite, o jovem brasileiro morreu durante um tiroteio em Belém, no Pará.

Segundo a imprensa brasileira, o atleta encontrava-se com dois amigos na rua, quando um carro se aproximou e baleou o grupo. Momentos mais tarde, os criminosos voltaram a assassinar um indivíduo num mercado das redondezas. A polícia ainda não descobriu o motivo do crime.

«É com muita dor que todos no clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho foi formado no Remo e estreou-se como profissional em janeiro de 2023. A sua morte deixa um vazio nos corações de todos os que o conheceram e admiraram o seu talento em campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento», pode ler-se na publicação oficial do Remo.