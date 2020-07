Willian Arão garante que está totalmente focado no Flamengo e garante que não tem propostas para sair mas, em entrevista ao jornal Lance, o médio diz que um eventual convite de Jorge Jesus para ir para o Benfica «seria recebido com alegria».

«O convite seria recebido com muito respeito e com muita alegria. É sinal de que está fazendo o seu trabalho bem feito ter o interesse de outros clubes. Mas, hoje, eu não tenho nada, minha cabeça está sempre focada cem por cento no Flamengo, e, além do mais, tenho contrato longo e estou muito feliz no Flamengo. Receberia com respeito, mas hoje minha cabeça está voltada para o Flamengo», destaco o médio que tem contrato até 2023.

Arão foi um dos jogadores mais beneficiados com a chegada de Jorge Jesus ao Flamengo, na época passada, passando ed «patinho feio da equipa», a um dos titulares na conquista dos títulos da equipa carioca. «Costumo brincar e dizer que tem sido uma montanha-russa de emoções. Já vivi tantas coisas aqui... Cheguei em outro momento do clube, que agora estamos vivendo um outro. Já tivemos tantas coisas aqui, que se pudesse resumir seria essa frase: uma montanha-russa de emoções», referiu.

O médio falou ainda da festa de despedida de Jorge Jesus. «Não lembro o dia exato que soubemos da saída do mister, mas isso foi após o título carioca. Até lá ele não tinha falado nada para nós, acredito que para a direção também. Ali foi mais um carinho mesmo, de poder levantar mais um título. De um jeito ou de outro, se ele fosse embora como foi, foi a última pelo Flamengo. E se não fosse seria a última esse ano, porque não temos mais títulos esse ano. Então foi só uma forma de demonstrar esse carinho por ele», destacou ainda.