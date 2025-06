Arthur Cabral é um dos reforços de peso para o Botafogo de Renato Paiva já para o Mundial de Clubes. Em declarações ao Globo Esporte, o avançado de 27 anos garantiu querer provar o valor para merecer a confiança do técnico português.

«Vim para o Botafogo pelo grande projeto. É uma grande equipa. Poder disputar o Mundial de Clubes e poder lutar por títulos pesa muito. Quero honrar esta camisola e ser campeão. Quero retribuir toda a confiança», afirmou.

O jogador brasileiro chegou ao Benfica no verão de 2023, proveniente dos italianos da Fiorentina, e permaneceu em Portugal durante duas temporadas. No total, foram 18 golos e cinco assistências em 77 jogos. Cabral nunca conseguiu afirmar-se nos encarnados, mas comentou a necessidade de ter minutos.

«Fisicamente posso dizer que estou bem, não tive férias. Estava a treinar na temporada. Acredito que em jogo é diferente, joguei muito pouco esta última época. Acredito que preciso de minutos, de campo, de jogar, de voltar a sentir o que é estar no campo. Acho que é só isso. Mas fisicamente sinto-me muito bem», confessou.

O novo camisola 98 do Fogão mostrou-se, ainda, otimista pela possibilidade de ter importância. «A minha motivação está lá em cima, estou muito motivado, muito otimista. Poder voltar a jogar, a ter minutos. Eu tenho essa perspetiva de voltar a jogar, de ser importante dentro do campo. É uma coisa que me enche os olhos, que me deixa muito feliz e otimista para estar aqui e ajudar o Botafogo no Mundial e na temporada».

Arthur Cabral assinou com o Botafogo até 2028 e garante que está preparado para o que Renato Paiva precisar. O brasileiro contou a forma caricata como demorou a responder à mensagem do técnico português.

«É engraçado porque demorei uma semana até a ver. Coincidiu ser um dia de viagem, quando acabou o campeonato do Benfica, aconteceu muita coisa, tivemos uma viagem longa. A mensagem desceu e ficou perdida. Um dia estava a mexer no telemóvel a ver mensagens antigas e deparei-me com ela. Depois percebi que era do mister Renato Paiva. Fiquei com vergonha de responder, mas respondi, e ele entendeu o motivo de eu não a ter visto. Disse que realmente queria um jogador com as minhas características, que me acompanhava há muito tempo, desde o Basileia. E que ficaria muito feliz por me ter aqui», partilhou.

O negócio de Arthur Cabral pode render 15 milhões de euros aos cofres do Benfica, caso sejam cumpridos certos objetivos. Reforço já para o Mundial de Clubes, o brasileiro deverá estrear-se nesta competição, na qual o Botafogo está no Grupo B com o PSG, o Atlético Madrid e o Seattle Sounders.