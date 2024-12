O Botafogo é campeão brasileiro!

Pouco mais de uma semana depois da conquista da Libertadores, a equipa comandada por Artur Jorge volta a celebrar, ao vencer o São Paulo (2-1) na última jornada do Brasileirão.

É TEMPO DE ALEGRIA! 🇧🇷🏆



FORJADO NA CORAGEM, O BOTAFOGO FAZ HISTÓRIA MAIS UMA VEZ E CONQUISTA O BRASILEIRÃO! É CAMPEÃOOOOO! 💪🏾🔥 #TEMPODEBOTAFOGO #BOTAFOGOCAMPEÃO pic.twitter.com/OnJu3F8GWP — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 8, 2024

Chegou ao fim a seca que durou 29 anos. O Fogão, que vinha de uma época trágica, em que deixou escapar o título que estava no bolso, só precisava de um empate para ser campeão e até podia ter perdido, porque o Palmeiras de Abel Ferreira nem sequer cumpriu a obrigação e foi derrotado em casa pelo Fluminense, que garantiu a permanência.

O Botafogo fecha o campeonato com mais seis pontos do que a equipa de Abel Ferreira e comemora o Brasileirão, algo que não acontecia desde 1995. Esquecidos os fantasmas da última época, o conjunto do Rio foi claramente a melhor equipa do ano no Brasil.

No Nilton Santos, o jogo começou morno, com a pressão do lado do Fogão, enquanto o São Paulo, rival do Palmeiras, com o sexto lugar garantido, apresentou-se com um onze repleto de jogadores menos utilizados.

A partir do primeiro quarto de hora, a equipa do Rio de Janeiro começou a acentuar a superioridade e o golo chegou pouco depois da meia-hora. Aos 37 minutos, após uma recuperação em zona adiantada, Igor Jesus serviu Jefferson Savarino e o venezuelano finalizou com classe, com um chapéu sobre Jandrei.

O Botafogo teve oportunidades para ficar mais confortável e sentenciar as contas do título, mas permitiu que o Palmeiras ainda sonhasse com um desfecho histórico, quando o São Paulo empatou, aos 63 minutos. Marlon Freitas teve uma ação displicente, perdeu a bola perto da grande área e permitiu que William finalizasse na cara de John.

No Palmeiras-Fluminense, adeptos e jogadores souberam do 1-1, mas a pressão do Verdão foi ineficaz.

Na primeira parte, a equipa de Abel esteve bem abaixo do esperado e uma desconcentração de Vanderlan permitiu que Serna abrisse o marcador aos 37 minutos. Já no segundo tempo, o treinador português mexeu na equipa e até veio o golo do empate, mas o lance foi anulado após revisão no VAR.

O Palmeiras não conseguiu inverter o cenário e, no outro jogo, o Botafogo sentiu-se confortável com o que estava a acontecer. Em tempo de descontos, Gregore, que podia ter sido vilão na final da Libertadores com a expulsão nos primeiros segundos do jogo, fechou as contas da partida.

No final, Artur Jorge não conseguiu conter as lágrimas de emoção. O técnico, que antes da aventura no Brasil, iniciada em abril, só tinha uma Taça da Liga no currículo, aumenta a marca portuguesa no Brasileirão. Abel Ferreira venceu a prova nos dois últimos anos e, em 2019, Jorge Jesus tinha também conduzido o Flamengo a esta conquista.

