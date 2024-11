Naquele que pode ter sido o jogo do título do Brasileirão, o Botafogo venceu em casa do Palmeiras, por 3-1, na última madrugada.

Com dois jogos por disputar, equipa do português Artur Jorge saltou novamente para a liderança isolada do campeonato brasileiro, com 73 pontos, mais três do que o bicampeão em título, que é comandado por Abel Ferreira.

O Fogão, que no sábado disputa a final da Libertadores com o Atlético Mineiro e, no campeonato, ainda tem de visitar o Internacional (3.º) e receber o São Paulo (6.º), está a quatro pontos de sagrar-se campeão. Já o Verdão, visita o Cruzeiro (7.º) e recebe o Fluminense (16.º) nas duas últimas rondas.

Quanto ao jogo da última madrugada, em São Paulo, o Botafogo colocou-se na frente aos 19 minutos. O Palmeiras até tinha ameaçado antes, por Gustavo Gómez e Rony, mas foi a formação do Rio de Janeiro quem se adiantou, na sequência de um canto estudado, concluído por Gregore.

A equipa de Abel Ferreira teve oportunidades para empatar ainda antes do intervalo, contudo, não conseguiu chegar ao golo nem controlar os contra-ataques dos forasteiros. Aos 70 minutos, com a expulsão de Marcos Rocha, por agressão a Igor Jesus, tudo ficou mais complicado.

Pouco depois da expulsão, o Botafogo aumentou a vantagem, por intermédio de Jefferson Savarino (73m), que surgiu na cara de Weverton, após uma jogada simples que começou no guarda-redes do Fogão.

A um minuto dos 90, Adryelson, correspondeu a um canto de Savarino e, de cabeça, apontou o 3-0.

O Palmeiras ainda reduziu nos descontos, graças a um remate de fora da área de Richard Rios (90+3m).

O Botafogo está agora lançado para conquistar o seu terceiro título do Brasileirão, depois das conquistas de 1968 e 1995.

Veja os golos: