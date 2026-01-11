Internacional
Atenção, Sporting: Bolasie tem novo clube... e dificuldades em pronunciar o nome
Extremo de 36 anos foi anunciado como reforço da Chapecoense
A Chapecoense, clube que vai disputar o Brasilerião, anunciou a contratação de Yannick Bolasie. O extremo de 36 anos assinou contrato até ao final do ano, quando termina a época no Brasil.
Bolasie, recorde-se, já representou o Sporting e nos últimos dois anos jogou no Criciúma e no Cruzeiro, do Brasil, pelo que começa a arriscar no português. Mas não o suficiente para dizer «Chapecoense» sem se atrapalhar...
