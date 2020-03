O treinador do Botafogo, Paulo Autuori, criticou o facto de o campeonato carioca ainda não ter sido suspenso, à semelhança do que aconteceu na Europa, face à epidemia de coronavírus.



«Em princípio há jogo. Como sabem, está a decorrer uma reunião e os responsáveis do futebol carioca estão à espera da decisão dos governantes. Eles por si só já deviam ter tomado uma decisão clara. A questão é: futebol sem adeptos... os protagonistas são os jogadores e os adeptos e assim não vamos ter um dos protagonistas do futebol. Esses dois juntos fazem a magia do futebol em todo o mundo. A pergunta que faço é: os jogadores profissionais estão imunes ao coronavírus? Não faz sentido. Por que razão evitamos ter adeptos no estádio, mas continuamos a ter jogadores? Os profissionais de futebol parecem ser de uma raça diferente imunes a qualquer problema», disse o ex-técnico de Benfica e V. Guimarães.



Lembre-se que esta sexta-feira a Confederação Brasileira decretou que os jogos de futebol em São Paulo e Rio de Janeiro sejam realizados sem público.