João Victor é uma das opções para reforçar o eixo defensivo do Benfica, após a lesão grave de Lucas Veríssimo. Confrontando com o possível interesse das águias no defesa, o presidente do Corinthians admitiu que ainda não sabe de nada.



«Não soube de nada. Ele está a fazer um excelente campeonato, houve sondagens de outros clubes ao longo do ano e imaginamos que vão chefar ofertas. É natural. Vão aparecer sondagens e ofertas, não só por ele, mas por outros jogadores também», referiu Duílio Monteiro Alves, citado pela ESPN Brasil.



O central, de 23 anos, está contratualmente ligado ao Timão até 2023 e leva 41 jogos disputados esta temporada.