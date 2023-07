Bruno Lage continua sem ganhar ao comando do Botafogo. Depois do empate na Sul-americana, a equipa orientada pelo técnico português empatou a duas bolas na visita à Vila Belmiro, casa do Santos.



O empate satisfaz, porventura, o líder do Brasileirão que perdia por dois golos de diferença a seis minutos do final. Um bis de Marcos Leonardo deixou o «Peixe» bastante confortável no marcador, mas Tiquinho Soares liderou a recuperação do Fogão com um golo aos 84 minutos. Volvidos três minutos, o ex-Benfica Marçal assistiu Adryelson para o 2-2 final.



Este resultado deixa, porém, o Botafogo na liderança isolada do Brasileirão com 40 pontos, mais 11 que o segundo classificado Grémio que tem menos um jogo.



Nos outros jogos que tiveram início às 20h00, o Goiás, de Armando Evangelista, triunfou em casa do Cruzeiro, conjunto que é treinado por Pepa. O jogo foi decidido por um golo João Magno, aos 28 minutos.



Por sua vez, Pedro Caixinha empatou sem golos na receção ao Internacional. Ainda assim, o Bragantino alcançou o Fluminense no quinto lugar do campeonato brasileiro. Já o Goiás saiu da zona de descida (é 16.º colocado) enquanto o Cruzeiro ocupa o 12.º lugar.