O Botafogo perdeu pela segunda vez seguida no Brasileirão. Na partida da 17.ª jornada do campeonato brasileiro, a equipa de Luís Castro perdeu na receção ao Atlético Mineiro (1-0).



A primeira parte foi dividida embora o campeão brasileiro tenha criado a melhor situação de golo do encontro. Porém, Vargas mostrou pontaria em demasia - cabeceou ao ferro. Por outro lado, Lucas Fernandes, médio que está cedido pelo Portimonense, foi o melhor da Estrela Solitária.



A segunda parte foi diferente. Sem dominar, o Galo foi sempre mais perigoso que o Botafogo. Depois de Nacho Fernández ter assinado uma perdida incrível, o Atlético Mineiro abriu o marcador num lance caricato. Matias Zaracho tentou cruzar, mas fez a bola passar por cima de Douglas Borges (55m).



O Botafogo tentou chegar ao empate, encostou o campeão à sua área, mas não conseguiu bater Everson. De resto, o conjunto de Luís Castro podia ter sofrido novo golo nos minutos finais não fosse o VAR ter anulado o lance por posição ilegal de Keno após um livre de Hulk ao ferro.



Com esta derrota o Fogão continua com 21 pontos, caiu para 11.º lugar e ainda pode acabar a ronda atrás do Cuiabá de António Oliveira. Por sua vez, o Atlético Mineiro subiu provisoriamente à liderança, ultrapassado o Palmeiras de Abel que apenas joga esta segunda-feira.