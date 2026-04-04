O clube brasileiro Botafogo, do investidor norte-americano John Textor, apresentou duas queixas judiciais contra os franceses do Lyon, que foram propriedade do empresário norte-americano, para recuperar 125 milhões de euros em dívidas.

«O Botafogo apresentou, na última sexta-feira, ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam 745 milhões reais [125 milhões de euros]. O objetivo é assegurar o retorno dos valores devidos, fundamentais para o fortalecimento do projeto desportivo 'alvi-negro', e resguardar o património do clube», lê-se no comunicado do clube.

Estes processos, segundo o Botafogo, visam vários empréstimos feitos pelos brasileiros ao emblema agora orientado por Paulo Fonseca, quando Textor era proprietário dos dois clubes, e alguns movimentos financeiros ligados a transferências 'fantasma'.

Substituído em junho de 2025 na liderança do Lyon pela empresária norte-americana Michele Kang, Textor deixou todas as funções operacionais no seio do entreposto Eagle Bidco, acionista maioritário do clube francês e dos belgas do Molenbeek, depois de ter tentado retomar o controlo dos 'lioneses'.

«A Eagle Football adquiriu o Olympique Lyonnais em situação de falência, no fim de 2022 (…) e sob ameaça de sanções financeiras», detalha o clube carioca.

Atualmente, o Lyon ocupa o quarto lugar da Ligue 1, enquanto o Botafogo, campeão brasileiro e vencedor da Taça Libertadores em 2024, sob o comando do português Artur Jorge, enfrenta graves dificuldades financeiras.

Apesar de ter sido demitido de funções diretivas na Eagle Football, Textor permanece na liderança do Botafogo, que tem agora em funções o treinador português Franclim Carvalho.