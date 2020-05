O sonho do Botafogo em contratar Yaya Touré, jogador que está sem clube desde que saiu da segunda divisão chinesa, acabou.



De acordo com o vice-presidente do Fogão, Ricardo Rotenberg, as conversas foram encerrados pelo facto de o costa-marfinense ter dado o «sim» ao Vasco da Gama, caso um determinado candidato à presidência do clube ganhe as eleições.



«A proposta do Vasco mostra que o Yaya está sem vontade de jogar futebol, porque assinou algo para o ano que vem. É um cara sem palavra, que teve uma atitude sem carácter. Poderia ter dito ao Botofogo que não queria fechar contrato tal como nós fazemos quando um jogador nos é oferecido. Não temos vontade de vê-lo à frente. Como disse Heleno de Freitas, o Botafogo não é uma equipa para covardes», referiu, citado pelo Globo Esporte.



O Botafogo também já fez uma proposta a Arjen Robben para que este regresse aos relvados.