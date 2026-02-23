O Red Bull Bragantino multou o defesa-central Gustavo Marques, que está emprestado pelo Benfica, pelas declarações machistas após a derrota contra o São Paulo (2-1), nos quartos de final da Taça Paulista.

«O Red Bull Bragantino informa que o central Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total dos seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo», lê-se no comunicado do emblema brasileiro, que também excluiu o central do próximo jogo, diante do Athletico Paranaense.

O valor da multa será doado a uma ONG que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade naquela região e o Bragantino promete intensificar «medidas sociais e educativas» dentro do clube.

Recorde-se que Gustavo Marques afirmou que um jogo de tal dimensão não podia ser arbitrado por uma mulher. Mais tarde, veio pedir desculpa: «Foi uma má declaração, peço desculpa pelo que disse. Peço perdão a todas as mulheres do mundo. A minha mãe e irmã já me xingaram [insultaram]. Todos os seres humanos erram.»

Gustavo Marques, que chegou a estrear-se pela equipa principal do Benfica, leva dois golos em nove jogos pelo Bragantino, em 2026.

RELACIONADOS
Jogador do Benfica cedido ao Bragantino pede desculpa por frase machista
UEFA arquiva queixa do Benfica contra Fede Valverde
Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni