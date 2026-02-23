O Red Bull Bragantino multou o defesa-central Gustavo Marques, que está emprestado pelo Benfica, pelas declarações machistas após a derrota contra o São Paulo (2-1), nos quartos de final da Taça Paulista.

«O Red Bull Bragantino informa que o central Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total dos seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo», lê-se no comunicado do emblema brasileiro, que também excluiu o central do próximo jogo, diante do Athletico Paranaense.

O valor da multa será doado a uma ONG que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade naquela região e o Bragantino promete intensificar «medidas sociais e educativas» dentro do clube.

Recorde-se que Gustavo Marques afirmou que um jogo de tal dimensão não podia ser arbitrado por uma mulher. Mais tarde, veio pedir desculpa: «Foi uma má declaração, peço desculpa pelo que disse. Peço perdão a todas as mulheres do mundo. A minha mãe e irmã já me xingaram [insultaram]. Todos os seres humanos erram.»

Gustavo Marques, que chegou a estrear-se pela equipa principal do Benfica, leva dois golos em nove jogos pelo Bragantino, em 2026.