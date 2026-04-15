O Supremo Tribunal da Justiça Desportiva reduziu em um jogo o castigo de oito partidas aplicado a Abel Ferreira, contudo o Palmeiras criticou a decisão pela curta redução de pena.

Anderson Barros, presidente do clube, mostrou-se indignado com a decisão e diz que agora espera «o mesmo tipo de postura com todos» os treinadores.

«Não concordamos com a decisão, que achamos extremamente equivocada e arbitrária, mas esperamos que possam ter agora o mesmo tipo de postura com todos que cometerem qualquer tipo de ação contra arbitragem. Estão a usar a figura do Abel Ferreira para uma mudança extremamente arbitrária», afirmou o dirigente.

Recorde-se que o Palmeiras recorreu do castigo de oito jogos Abel Ferreira, em consequência das expulsões nos encontros frente ao Fluminense e São Paulo, porém, a pena foi ligeiramente atenuada.

Depois de já ter cumprido três jogos fora do banco, o técnico português tem ainda quatro jogos de suspensão pela frente.