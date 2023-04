O sucesso tem um preço. Abel comandou o Palmeiras a mais um Campeonato Paulista, no último domingo, e chegou ao oitavo título no Brasil. No entanto, o técnico português revelou que teve uma arritmia cardíaca e queixou-se do frenético calendário do futebol brasileiro.



«Estou com menos cabelo e com mais barba branca. Fiz exames há três meses e tive uma arritmia no coração. Tive de fazer exames complementares. Novo jogos num mês é desumano. Temos de reduzir o números de jogos e humanizar o futebol. O dinheiro não é tudo. Se o produto for bom, as pessoas pagam por ele mesmo com menos jogos», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico português emocionou-se a falar da experiência no Verdão e abordou o futuro no clube. Desde 2020 no Brasil, Abel tem oito títulos conquistados: dois campeonatos Paulista, duas Libertadores, uma Supertaça brasileira, uma Taça do Brasil e um Brasileirão.