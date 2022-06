Depois da recente invasão ao centro de treinos da equipa, os adeptos do Botafogo voltaram a protagonizar um episódio de violência.

O autocarro do Fluminense foi apedrejado por adeptos do Botafogo na chegada ao estádio Nilton Santos, onde o conjunto tricolor defronta os alvinegros esta noite. Tudo terá ocorrido quando o autocarro passava junto a um bar nos arredores do palco da partida e onde se encontravam vários adeptos do Fogão, que também lançaram latas de cerveja.

«Infelizmente, os adeptos do Botafogo lançaram a pedra contra o autocarro. O futebol brasileiro precisa de pensar mais e rever os seus conceitos. Uma pedra destas poderia ter magoado alguém. Graças a Deus, não aconteceu nada», disse o motorista do autocarro, Thiago Molina, citado pelo Globoesporte.

O Fluminense, nas redes sociais, emitiu um comunicado a lamentar o ocorrido e pediu que os responsáveis sejam punidos.

O Fluminense lamenta e repudia a violência sofrida na chegada ao Estádio Nilton Santos, onde o ônibus da delegação foi apedrejado por torcedores do Botafogo. É inaceitável que fatos como esse continuem ocorrendo. pic.twitter.com/jQuI2sHpeT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 26, 2022

O clássico carioca tem início marcado para as 20h00 e é relativo à 14.ª jornada do campeonato brasileiro, numa altura em que as duas equipas seguem em igualdade pontual (18 pontos).