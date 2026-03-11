O Flamengo joga, na madrugada de quinta-feira, diante do Cruzeiro, ex-equipa de Leonardo Jardim, em jogo a contar para a quinta jornada do Brasileirão. Os adeptos da formação visitante estão a preparar um protesto contra o treinador português que, recorde-se, orientou o emblema e saiu com grande contestação por parte da massa adepta.

Os adeptos do Cruzeiro imprimiram notas falsas de 100 reais com a cara de Leonardo Jardim e frases como «oportunista», «ele gosta de dinheiro», «100 vergonha», «100 caráter», «mercenários», entre outros insultos. Este desagrado surge, recorde-se, depois do técnico ter dito que o único clube que treinaria no Brasil seria o Cruzeiro e, meses depois, assinar pelo Flamengo.

Para além das frases contra o treinador, estão também fotografias dos vinhos produzidos por Leonardo Jardim e a família e uma caravela portuguesa.

Ora veja as imagens: