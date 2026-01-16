O Botafogo já iniciou a sua caminhada em 2026. No primeiro duelo oficial da nova temporada, no Campeonato Estadual Carioca, o 'Fogão' venceu fora de casa a Portuguesa, por 2-0, na madrugada desta sexta-feira.

Nos camarotes do Luso-Brasileiro (é assim denominado o estádio desse clube), marcou presença Martín Anselmi e Alex Telles, ambos ex-FC Porto, que assistiram à vitória da sua equipa.

O Botafogo apresentou-se com os sub-20, para dar oportunidades aos jovens frente a uma equipa menos forte, e a estratégia correu bem. Venceram por 2-0 com golos de Caio Valle, de penálti, e Lucas Camilo, num remate de fora da área, ambos no segundo tempo.

O Botafogo soma três pontos e fica empatado com o Nova Iguaçu na liderança do Grupo B.