Terminou este domingo a edição de 2022 do Brasileirão, com sortes distintas para os portugueses na prova.

O António Oliveira conseguiu salvar o Cuiabá da despromoção ao vencer na receção ao Coritiba, por 2-1, terminando no 16.º posto com 41 pontos.

Já o Botafogo de Luís Castro falhou o acesso à próxima edição da Taça dos Libertadores, depois de perder por 3-0 frente ao Athletico Paranaense, que marcou a despedida de Luiz Felipe Scolari como treinador de futebol. O Fogão irá disputar a Taça Sul-Americana na próxima temporada.

O Corinthians de Vítor Pereira perdeu em casa frente ao Atlético de Mineiro, por 1-0. O treinador português orientou o último jogo no comando técnico do clube de São Paulo, com o presidente do Timão já a confirmar esse desfecho.

Com o título de campeão brasileiro já assegurado, o Palmeiras de Abel Ferreira foi a Porto Alegre perder frente ao Internacional por 3-0.