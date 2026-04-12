Franclim Carvalho orientou pelo segundo jogo o Botafogo. Já depois da estreia para a Libertadores, o antigo adjunto de Artur Jorge voltou a empatar (2-2), desta vez com o Coritiba, para o Brasileirão.

Do lado do Coritiba, Josué, médio ex-FC Porto, alinhou de início. Pelo Botafogo, Danilo (55m) e o ex-Benfica Arthur Cabral (77m) marcaram os golos. Breno Lopes (33m) e Joaquín Lavega (79m) marcaram pelo Coritiba.

Com este empate (2-2), o Botafogo sobe ao 11.º posto – que dá acesso à sul-Americana – com 13 pontos. O Coritiba, por sua vez, é sétimo com 16 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga brasileira.

 

