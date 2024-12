O Athletico Paranaense confirmou a descida à Série B este domingo, ao perder por 1-0 no reduto do Atlético Mineiro, na última jornada do Brasileirão.

O golo de Rubens, aos 73 minutos, decidiu a partida.

Com este desaire, a equipa comandada pelo ex-FC Porto Lucho González juntou-se nos despromovidos a Criciuma, Atlético Goianiense e Cuiabá.

Já o RB Bragantino, antiga equipa de Pedro Caixinha, goleou o Criciuma por 5-1 e salvou-se da descida: terminou com 44 pontos, mais dois do que o Athletico Paranaense, primeiro abaixo da «linha de água», que é despromovido em ano de centenário.