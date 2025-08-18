Um adepto do Corinthians foi condenado a um ano de prisão depois de ter arremessado uma cabeça de porco para o relvado durante o jogo do Timão frente ao Palmeiras, em novembro do ano passado, a contar para a 32.ª jornada da última edição do Brasileirão.

Um tribunal de São Paulo considerou o adepto culpado de um crime contra a paz no desporto, revela o site brasileiro UOL.

Osni Luiz, o adepto em causa, partilhou nas redes sociais os preparativos da ação e terá confessado à polícia que comprou a cabeça de porco, mas nega ter sido ele a arremessá-la para o relvado.

As imagens do sistema de videovigilância da Neo Química Arena, casa do Corinthians, mostram uma pessoa com uma máscara a tapar-lhe o rosto a atirar o objeto.

A pena, a ser cumprida em regime semiaberto - apenas obriga a pessoa condenada a passar a noite na prisão -, ainda pode ser alvo de recurso.