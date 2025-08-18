Brasil: atirou cabeça de porco para o relvado e é condenado a pena de prisão
Aconteceu no Corinthians-Palmeiras da última edição do Brasileirão
Um adepto do Corinthians foi condenado a um ano de prisão depois de ter arremessado uma cabeça de porco para o relvado durante o jogo do Timão frente ao Palmeiras, em novembro do ano passado, a contar para a 32.ª jornada da última edição do Brasileirão.
Um tribunal de São Paulo considerou o adepto culpado de um crime contra a paz no desporto, revela o site brasileiro UOL.
Osni Luiz, o adepto em causa, partilhou nas redes sociais os preparativos da ação e terá confessado à polícia que comprou a cabeça de porco, mas nega ter sido ele a arremessá-la para o relvado.
As imagens do sistema de videovigilância da Neo Química Arena, casa do Corinthians, mostram uma pessoa com uma máscara a tapar-lhe o rosto a atirar o objeto.
A pena, a ser cumprida em regime semiaberto - apenas obriga a pessoa condenada a passar a noite na prisão -, ainda pode ser alvo de recurso.