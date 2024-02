O Boavista de Filipe Cândido, está nas meias-finais da Taça do Rio. A equipa do treinador português derrotou o Sampaio Correa por 3-2, em jogo da jornada 10 do Campeonato Carioca e garantiu, assim, a passagem à próxima fase da prova.

O emblema de Saquarema ocupa o sexto lugar da tabela classificativa, apenas atrás dos grandes emblemas do Rio de Janeiro, e com este triunfo confirmou a presença nas meias-finais da competição.

De recordar que o Boavista, do Brasil, já venceu o Botafogo e empatou com o Fluminense e na última jornada do estadual carioca vai defrontar o Bangu, ainda com hipóteses de terminar a prova no quinto lugar.