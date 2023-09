O Botafogo, de Bruno Lage, foi puxado das nuvens pelo Atlético Mineiro, somando a segunda derrota consecutiva no Brasileirão: depois da derrota na jornada passada frente ao Flamengo, o líder do Brasileirão perdeu desta feita frente à equipa orientada por Scolari.

O resultado final mostra apenas 1-0, mas o jogo foi muito mais do que isso. Tanto assim que o Botafogo terminou os noventa minutos sem fazer um remate enquadrado com a baliza.

Num jogo em que o Atlético Mineiro não teve Hulk, por oppção de Luiz Felipe Scolari, e o ponta de lança Vargas, por lesão, acabou por ser Alan Kardec a ocupar a vaga na frente de ataque.

Já o Bruno Lage apostou em Tiquinho Soares, deixando Diego Costa no banco, numa semana em que o clima no Botafogo esteve a arder: alvos de muitas críticas pelos adeptos, o treinador português acabou por colocar o lugar à disposição.

Ora por isso, foi sem surpresa que o Atlético Mineiro foi ameaçando a baliza botafoguense, até que Paulinho, após assistência do ex-Benfica Pedrinho, marcou mesmo, aos 81 minutos.

O Botafogo, que só tinha chegado à baliza do At. Mineiro em remates de longe e com pouco perigo, ainda introduziu a bola na baliza depois disso, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Diego Costa.

Com este resultado, o Botafogo vê o Palmeiras aproximar-se e ficar a sete pontos de distância, enquanto o At. Mineiro de Scolari continua muito longe da luta pelo título, em nono lugar, a 17 pobntos do líder.