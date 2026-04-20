O Botafogo, clube que conta com o treinador português Franclim Carvalho, foi sancionado pela FIFA com o impedimento de inscrição de jogadores durante três janelas de transferências.

A sanção já aparece no sítio oficial do organismo que regula o futebol mundial. Acontece devido a falta de pagamentos a outros clubes. Segundo a imprensa brasileira, o Botafogo está em incumprimento com os búlgaros do Ludogorets pela transferência de Rwan Cruz (8M€).

Esta sanção acontece pouco tempo depois de a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) do Brasil ter castigado o Botafogo. A entidade sancionou o clube com seis meses de impedimento de inscrição de jogadores na CBF.

Ainda antes disso, em dezembro de 2025, o clube brasileiro tinha sido castigado com outro transfer ban, entretanto levantado. O Botafogo é nono classificado no campeonato brasileiro.