O Santos, de Pedro Caixinha, somou a segunda derrota seguida no Campeonato Paulista, ao perder na visita ao Velo Clube, este sábado, por 2-1.

Depois do desaire com o Palmeiras, o treinador português fez alterações na equipa, mas sem sucesso. Os anfitriões chegaram à vantagem no segundo tempo, por Daniel Amorim, aos 53 minutos, ele que viria a bisar aos 84. Já no primeiro minuto de descontos, Léo Godoy ainda reduziu para o Peixe.

Caixinha lançou Tiquinho Soares por volta da hora de jogo e o avançado que já passou por Portugal estreou-se com a camisola do Santos.

O Peixe segue no nono lugar, com quatro pontos em quatro jogos, enquanto o Velo Clube soma os primeiros três pontos e é 10.º.