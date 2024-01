A Supertaça do Brasil vai passar a chamar-se ‘Supercopa Rei’ em homenagem a Pelé.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a decisão esta quarta-feira, a três dias do jogo entre o Palmeiras, campeão do Brasil, orientado por Abel Ferreira, e o São Paulo, que venceu a Copa do Brasil pela primeira vez na sua história.

Pelé morreu há pouco mais de um ano, a 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, depois de estar hospitalizado durante cerca de um mês por causa de um cancro.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que «Pelé merece todas as homenagens» e explicou que esta mudança de nome «é uma forma de dar ainda mais importância à competição que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro».

Pelé já tinha sido homenageado na edição e 2023 da Supertaça do Brasil, disputada entre o Palmeiras e o Flamengo.