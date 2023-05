O Governo brasileiro reiterou que «repudia, nos mais fortes termos, os ataques racistas que o atleta brasileiro Vinícius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha» e deve convocar a embaixadora do país europeu para abordar o caso.



«Tendo em conta a gravidade dos factos e a ocorrência de mais um inadmissível episódio, em jogo realizado ontem, naquele país [Espanha], o Governo brasileiro lamenta profundamente que, até o momento, não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo», afirmou o comunicado conjunto dos ministérios das Relações Exteriores, da Igualdade Racial, da Justiça e Segurança Pública, do Desporto e dos Direitos Humanos.



No mesmo comunicado, o Governo sul-americano acrescentou que «insta as autoridades governamentais e desportivas de Espanha a tomarem as providências necessárias, a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos. Apela, igualmente, à FIFA, à Federação Espanhola e à Liga a aplicar as medidas cabíveis».



A imprensa brasileira informa que o Ministério das Relações Exteriores deverá chamar a embaixadora de Espanha no Brasil, María del Mar Fernández Palacios, para dar explicações após o novo caso de racismo sofrido por Vinícius no Valência-Real Madid.

Já no domingo, a embaixada espanhola no Brasil tinha afirmado, através do Twitter, que condenava «com veemência as manifestações e atitudes racistas e expressa total solidariedade ao jogador pelos ataques intoleráveis e covardes sofridos» nesse dia, «que de nenhuma maneira refletem as posições antirracistas da absoluta maioria da população espanhola».



Lembre-se que o Valência já informou que vai «banir para sempre» os responsáveis pelos insultos racistas enquanto o Real Madrid apresentou uma queixa na Procuradoria-Geral «por delitos de ódio e discriminação» para com o internacional canarinho. Por sua vez, a justiça espanhola anunciou a abertura de uma investigação.