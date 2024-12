O cunhado da irmã de Endrick, avançado do Real Madrid, foi morto a tiro na manhã de quarta-feira, dia de Natal.

O crime ocorreu num bar do Distrito Federal, onde estava Maurício Gonçalves, de 38 anos, ele que era irmão do marido de Lavínia Sudré, a irmã do internacional brasileiro.

Segundo a imprensa do país, o atirador aproximou-se do bar e disparou sem que tivesse existido qualquer discussão. A vítima terá sido atingida com cinco tiros e, quando tentava fugir, foi alvejada com mais três disparos na cabeça.

O atirador ainda é procurado pela polícia e desconhece-se, para já, a motivação do crime.