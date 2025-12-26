Brasil: David Luiz e avançado do FC Porto em eleição para pior reforço do ano
Votação levada a cabo pelo Globoesporte conta ainda com o nome de Gabigol, que passou pelo Benfica
Terminada mais uma edição do Brasileirão, que consagrou o Flamengo como o novo campeão do Brasil, é chegada a fase dos balanços.
O Globoesporte, site noticioso da rede Globo dedicado ao desporto, está a promover uma votação em que pede aos internautas para indicarem qual foi a pior contratação do ano, na Série A brasileira.
Entre os nomeados está o ex-Benfica David Luiz, que passou a primeira metade do ano no Fortaleza antes de ter saído para os cipriotas do Pafos, Gabigol, outro antigo jogador dos encarnados que foi orientado por Leonardo Jardim no Cruzeiro, e Gabriel Veron, avançado que o FC Porto emprestou ao despromovido Juventude.
Os restantes nomeados são Billal Brahimi (Santos), Caio Paulista (Atlético Mineiro), Cuéllas (Grémio), Emerson Royal (Flamengo), Igor Rabello (Fluminense), Loide Augusto (Vasco da Gama), Maurício Lemos (Vasco da Gama), Óscar Romero (Internacional), Rafael Tolói (São Paulo), Reinier (Atlético Mineiro), Rwan Cruz (Botafogo) e Santi Moreno (Fluminense).