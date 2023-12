Endrick foi uma das figuras da conquista do título por parte do Palmeiras. Depois das celebrações, o jovem craque esteve presente numa ação promocional onde falou da temporada que agora terminou, marcada pelas conquistas do Palmeiras e pela sua estreia na seleção brasileira, aos 17 anos.

Endrick não teve dúvidas em destacar o papel do técnico português nesse percurso.

«Agradeço a Deus por ter encontrado um treinador como esse na minha primeira temporada como profissional. É uma ‘cara’ excecional. Vocês veem dentro de campo, como entramos para ganhar, como nos transformamos. Mas fora do campo, vocês não veem, mas ele é excecional», afirmou.

O jovem avançado, que já está contratado pelo Real Madrid, foi mais longe nos elogios a Abel.

«Ele é muito mais do que um treinador e ajudou-me muito, dentro e fora do campo. Agradeço-lhe muito a primeira chamada à seleção. Como disse na altura, metade dessa chamada é dele. Sabia quando me colocar a jogar e quando me segurar. Agradeço muito ao Abel e essa gratidão vai manter-se para sempre. E sempre que eu puder falar dele, que puder elogiá-lo, vou abrir o coração para ele», acrescentou.

Patrocínio milionário por causar dores de cabeça

As declarações de Endrick foram feitas na cerimónia de assinatura de um contrato de patrocínio por parte de um medicamento para as dores de cabeça.

O jogador foi escolhido, segundo os responsáveis pela empresa, por causar muitas dores de cabeça aos adversários!

Endrick vai receber, no mínimo, 12 milhões de Reais, cerca de 2,2 milhões de Euros. O valor pode subir conforme conquiste títulos ou prémios.