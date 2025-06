João Alves de Assis Silva, mais conhecido como Jô, foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em causa está a falha no pagamento da pensão de alimentos do filho de dois anos.

A defesa do jogador explicou à CNN Brasil o porquê de o antigo avançado do Corinthians ter falhado aquela obrigação: «O não pagamento da pensão decorre de uma situação financeira que hoje é irreal. Ela não condiz com a realidade do ex-jogador. O Jô não foge da sua responsabilidade, mas ela tem de ser adequada à sua realidade», explicou o advogado.

Esta não foi a primeira vez que o jogador brasileiro foi preso pelo mesmo motivo. Tal já havia ocorrido em dezembro de 2024.

Atualmente, Jô atua no Itabirito FC, da quarta divisão brasileira. Ao longo da carreira, foi por 20 vezes internacional pela seleção principal do Brasil e atuou em clubes como o Corinthians, o CSKA Moscovo, o Manchester City, o Galatasaray ou o Everton.