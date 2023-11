Depois de bater o Palmeiras, o Flamengo voltou a acreditar na conquista do título. Com Tite no comando, os ‘rubronegros’ entraram fortes no jogo, tentando dominar os novos campeões da Libertadores.

O jogo foi duro, muito disputado, mas o Flamengo conseguiu ser superior no primeiro tempo. Já perto do intervalo, o uruguaio Arrascaeta conseguiu descobrir o caminho para o golo, com uma bela finta e um remate bem colocado.

O Fluminense voltou melhor para a segunda parte e viu o adversário retrair-se. Com isso, o ‘tricolor’ começou a criar boas oportunidades e acabou por chegar ao empate através do colombiano Yony González, que tinha entrado ao intervalo.

O jogo continuou nervoso e acabou empatado.

Houve igualdade, também, em expulsões, já que, no tempo de compensação, Gabigol se desentendeu com Nino, acabando ambos por ver o cartão vermelho.

O Flamengo anda numa ‘onda’ de grandes jogos e, na quarta-feira, defronta outro candidato ao título. O Red Bull Bragantino, orientado por Pedro Caixinha.

