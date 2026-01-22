Após duas derrotas e um empate nos três primeiros jogos, utilizando jogadores dos sub-20, o Flamengo tinha a vida muito complicada no Campeonato Carioca, mas recorreu à equipa principal e a estratégia resultou: na última madrugada, o Mengão venceu o Vasco, por 1-0.

No Maracanã, Filipe Luís já esteve no banco e apresentou um onze próximo da máxima força – Andrew, ex-Gil Vicente, ainda não esteve na ficha de jogo, assim como Arrascaeta, Danilo ou Jorginho.

O Flamengo esteve por cima e ficou com a vida facilitada com a expulsão de Cauan Barros, aos 51 minutos.

O único golo do encontro, ainda assim, só surgiu aos 69 minutos, através de um grande pontapé do colombiano Jorge Carrascal. Dois minutos depois, o português Nuno Moreira foi substituído no Vasco, que já não contou com Rayan, a principal figura da temporada passada, que está a caminho do Bournemouth.

Com este triunfo, o Flamengo passa a somar quatro pontos no Carioca e sobe ao terceiro lugar do Grupo B, que já dá acesso aos quartos de final. Para a próxima jornada, diante do São Paulo, existe a dúvida quanto à possibilidade de serem utilizados novamente os jogadores sub-20.

O Vasco é terceiro classificado do Grupo A, também com quatro pontos.