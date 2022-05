O Flamengo, de Paulo Sousa, empatou no campo do Ceará (2-2), enquanto o Palmeiras, de Abel Ferreira, recebeu e venceu o Bragantino (2-0),em jogos da sexta jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Em Fortaleza, o Flamengo até esteve duas vezes no comando do desafio, através de dois golos de Willian Arão (7 e 28 minutos), enquanto o Ceará marcou pelo meio, com um golo de Mendonza (26). Quando o triunfo parecia ser o desfecho mais certo para a formação de Paulo Sousa, Nino Paraiba fixou o resultado em 2-2 já nos descontos.

No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras abriu o ativo à passagem do minuto 30, quando o médio Danilo, assistido por Gustavo Scarpa, bateu o guarda-redes Cleiton, que voltaria a sofrer novo golo, mas já nos descontos da partida, na sequência de uma grande penalidade cobrada com eficácia por Rafael Veiga (90+9).

Na classificação liderada de forma isolada pelo Corinthians, de Vítor Pereira, com 12 pontos, o Palmeiras é quinto, com nove. Já o Flamengo, que não vence há quatro jogos, é 14.º, com seis, os mesmo do Atlético Paranaense (menos um jogo).