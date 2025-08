A 18.ª jornada do Brasileirão foi particularmente proveitosa para o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, que derrotou o campeão Botafogo (2-0) e viu Flamengo e Palmeiras escorregarem. A Raposa mantém, assim, contacto com a liderança da tabela, ainda que à condição.

Em Fortaleza, na visita ao reduto do Ceará, a avalanche de futebol ofensivo do Flamengo na primeira parte rendeu-lhe um golo, apontado por Giorgian De Arrascaeta, aos 37 minutos.

Os locais subiram de rendimento após o intervalo e, já depois de terem acertado na barra da baliza defendida por Rossi, chegaram à igualdade a meio do segundo tempo, por Pedro Raul, na sequência de um pontapé de canto.

O empate do Mengão (1-1) permite ao Cruzeiro aguentar-se na liderança do Brasileirão, somando ambos 37 pontos, ainda que a equipa de Leonardo Jardim tenha mais um jogo realizado.

A quatro pontos de distância, no terceiro posto, segue o Palmeiras, que recuperou de uma desvantagem de dois golos para somar um ponto na casa do Vitória (2-2).

O momento alto do jogo foi assinado por Erick, aos 67 minutos, que fez o 2-0 com um remate em arco, indefensável para Marcelo Lomba. A recuperação do Verdão iniciou-se três minutos depois com um penálti convertido por Piquerez, tendo Flaco López reposto a igualdade aos 86 minutos.

Ainda na noite do último domingo, o ex-Sporting, Biel, contribuiu com uma assistência para golo no triunfo do Atlético Mineiro, por 2-1, frente ao Bragantino.

