O Flamengo iniciou a nova época no Brasil com um troféu, a Supertaça, depois de ter derrotado o Botafogo, em Belém, por 3-1.

Nos primeiros 20 minutos, Bruno Henrique bisou pelo Mengão, deixando a sua equipa em posição privilegiada para vencer a final. Ao minuto 83, Luiz Araújo ampliou a vantagem do Fla, que viu o Glorioso reduzir perto do fim, pelo recém-entrado Patrick de Paula.

Esta é a terceira Supertaça no currículo do Flamengo, a equipa mais bem-sucedida na competição. Na época passada, a prova foi ganha pelo São Paulo.

De recordar que o Botafogo continua à procura do sucessor do português Artur Jorge, que na temporada passada conduziu a equipa à conquista do Brasileirão e da Libertadores.