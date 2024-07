O Botafogo, de Artur Jorge, perdeu na receção ao Cruzeiro e foi apanhado na liderança do Brasileirão pelo Flamengo, que venceu o Atlético Goianiense este domingo, por 2-0, no Maracanã.

Pedro abriu o marcador aos 19 minutos, a passe de Giorgian de Arrascaeta, que apontou o segundo golo do jogo, aos 61.

Assim, o Flamengo chega aos 40 pontos, os mesmos do Botafogo, mas a equipa de Tite tem menos um jogo disputado. Em terceiro, está o Palmeiras, de Abel Ferreira, com 36 pontos, em igualdade com o Fortaleza, quarto, com menos uma partida.

Veja os golos: