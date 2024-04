O Fluminense comunicou, esta terça-feira, o afastamento de quatro jogadores do plantel por motivos de «indisciplina», durante o estágio antes do jogo com o Vasco da Gama, no último sábado.

Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo. pic.twitter.com/7dUUAv4mx7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 23, 2024

John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander vão falhar os próximos dois jogos: na quinta-feira, a equipa do Rio de Janeiro defronta o Cerro Porteño e, no domingo, mede forças com o Corinthians, de António Oliveira.

Segundo o Globoesporte, os jogadores organizaram uma festa no hotel onde a equipa ficou concentrada antes do jogo do último fim de semana e até convidaram mulheres. Um funcionário terá denunciado a situação ao clube, que decidiu agora afastar o quarteto.