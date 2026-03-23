Gabriel Magalhães está de fora das opções de Carlo Ancelotti devido a queixas no joelho direito, após a derrota por 2-0 na final da Taça da Liga inglesa diante do Manchester City. O defesa falhará os jogos particulares do Brasil diante da França e Croácia.

Apesar da baixa, o técnico italiano decidiu não convocar nenhum jogador para colmatar a ausência do defesa dos «gunners».

«O defesa Gabriel Magalhães, do Arsenal, está fora dos amigáveis contra França e Croácia. Após o jogo, este domingo, contra o Manchester City, na final da Taça da Liga inglesa, o atleta queixou-se de dores no joelho direito. Os exames constataram que Gabriel Magalhães não está apto para as partidas desta Data FIFA. Não será convocado outro jogador para substituí-lo», pode ler-se no comunicado da seleção brasileira.

Além de Gabriel Magalhães, Alex Sandro e Alisson - substituídos por Kaiki e o ex-Chaves Hugo Souza, respetivamente - são também baixas para o Brasil nos jogos de preparação para o Mundial.